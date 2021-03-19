Сейчас, весной, в окрестностях Петербурга можно встретить множество необычных птиц. Массовая миграция проходит из Западной Европы и Африки по Беломоро-Балтийскому пролëтному пути. Водные и околоводные виды птиц останавливаются отдохнуть и покормиться на мелководьях южного и северного побережья Невской губы Финского залива, чтобы потом продолжить свой путь к местам гнездования в Российскую Арктику. Прежде всего в Петербурге весной можно наблюдать малого (тундрового) лебедя, который занесëн в Красную книгу РФ. Из семейства утиных мы ждëм на миграционных стоянках в Санкт-Петербурге белолобого гуся и гуменника, белощëкую, чëрную, казарку, морянку, синьгу, турпана, обыкновенную гагу, лутка, которые летят на гнездование в Арктику. Из редких птиц семейства утиных можно повстречать пеганку и канадскую казарку, из отряда воробьинообразных — такие обитатели тундры, как рогатые жаворонки, пуночки и лапландские подорожники. Через Санкт-Петербург летит легендарный рекордсмен беспосадочного перелëта — кулик малый веретенник — из южного полушария к нам в северное. В сентябре 2020 года один из окольцованных малых веретенников пересëк Тихий океан за 11 дней, преодолев 12 850 километров, совершая перелëт с Аляски в Новую Зеландию. Летит он большую часть пути одним броском, интенсивно работая крыльями. Эти птицы гнездятся по всей Арктике. Во время весенней миграции к нам могут залететь совсем неожиданные гости. В апреле прошлого года под Гатчиной встретили розового пеликана, а позапрошлой весной в Парголово залетел удод, рассказывал в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» орнитолог-любитель Павел Заметня.