Водитель «Газели» на Благодатной улице повредил не одну, а сразу две остановки общественного транспорта. Его личность установлена. Он сам в итоге вызвал ГИБДД.

Как сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель привлечён к ответственности. Видеозаписи аварии и последствий «Фонтанка» уже показывала.

Вот как описывают ДТП в полиции. 18 марта около 19 часов 29-летний мужчина на «Газели» ехал по Благодатной от проспекта Юрия Гагарина в сторону Витебского проспекта. У дома 71 он не выдержал безопасный боковой интервал до препятствия, нарушив требования пункта 9.10 ПДД, и задел две остановки общественного транспорта. Мужчина, по данным полиции, этого не заметил и проехал мимо (хотя на записи с места ДТП видно, как грузовик останавливается после обрушения конструкции). Его догнал другой водитель и сообщил о случившемся. После этого виновник аварии вернулся на место происшествия и вызвал сотрудников дорожной полиции.