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Водитель «Газели», сбивший в Петербурге две остановки, нашёлся. То, что знают в полиции, не вполне соответствует видео

Водитель «Газели» на Благодатной улице повредил не одну, а сразу две остановки общественного транспорта. Его личность установлена. Он сам в итоге вызвал ГИБДД.

Как сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель привлечён к ответственности. Видеозаписи аварии и последствий «Фонтанка» уже показывала.

Вот как описывают ДТП в полиции. 18 марта около 19 часов 29-летний мужчина на «Газели» ехал по Благодатной от проспекта Юрия Гагарина в сторону Витебского проспекта. У дома 71 он не выдержал безопасный боковой интервал до препятствия, нарушив требования пункта 9.10 ПДД, и задел две остановки общественного транспорта. Мужчина, по данным полиции, этого не заметил и проехал мимо (хотя на записи с места ДТП видно, как грузовик останавливается после обрушения конструкции). Его догнал другой водитель и сообщил о случившемся. После этого виновник аварии вернулся на место происшествия и вызвал сотрудников дорожной полиции.

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В отношении водителя «Газели» составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Штраф составляет 1 500 рублей.

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Комментарии (4)

Александр Котов Котов
Просто купил видимо ментов.
Маэстро
В ГИБДД вместо видео с газелью мультики смотрели? А езда по тротуару, проезд на красный свет, оставление места ДТП?
265095379
Честно не представляю, что творилось с душой этим мудаком, что он орал, защищая честь «Газели» и «Жигулей». Но факт заключается в том, что находчивый чуваг не поленился еще и ГАИ на понт взять.
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