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Видео раскрыло загадку сбитой в Петербурге остановки. Траектория у грузовика была странная

Фото: Роман / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Разрушенный остановочный павильон на Благодатной улице, 71, в Петербурге привлекает внимание петербуржцев. «Фонтанка» выяснила, что там произошло.

«Кто-то снёс остановку «Витебский проспект», — пишут горожане утром 19 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Что стало причиной разрушения, не сообщается.

Загадку раскрывает видео, оказавшееся в распоряжении «Фонтанки». По нашим данным, ДТП произошло накануне в 18:22. На записи видно, как на тротуар выезжает грузовик, траектория у него странная. В какой-то момент обрушивается конструкция, и автомобиль встаёт. С водительского места вылезает человек, обходит машину, а затем уезжает. При этом он снова производит неожиданные манёвры: скатывается на проезжую часть, потом снова на тротуар и игнорирует запрещающий сигнал светофора, чуть не сбивая пешехода.

Фонтанка.ру

Обстоятельства выясняются.

Фото: Роман / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (12)

Rambovski
Это всё происки ЦРУ. Наверняка навигатор был американский.
насяльника, оно само, шайтанама.
Дмитрий Р.
Свежие вещества завезли.
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