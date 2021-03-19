Разрушенный остановочный павильон на Благодатной улице, 71, в Петербурге привлекает внимание петербуржцев. «Фонтанка» выяснила, что там произошло.
«Кто-то снёс остановку «Витебский проспект», — пишут горожане утром 19 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Что стало причиной разрушения, не сообщается.
Загадку раскрывает видео, оказавшееся в распоряжении «Фонтанки». По нашим данным, ДТП произошло накануне в 18:22. На записи видно, как на тротуар выезжает грузовик, траектория у него странная. В какой-то момент обрушивается конструкция, и автомобиль встаёт. С водительского места вылезает человек, обходит машину, а затем уезжает. При этом он снова производит неожиданные манёвры: скатывается на проезжую часть, потом снова на тротуар и игнорирует запрещающий сигнал светофора, чуть не сбивая пешехода.
Фонтанка.ру
Обстоятельства выясняются.