В Петербург едет первая с февраля вакцина. Дефицит закроют за 10 дней

Дефицит вакцины от коронавируса начнут закрывать уже в предстоящие выходные. В город едет небольшая партия, которая откроет серию поставок покрупнее.



«Поставка вакцины будет завтра, вслед за этим будут еще две крупные поставки, и в ближайшие 10 дней, по сообщениям Минздрава, дефицит вакцины будет полностью ликвидирован», — рассказали 19 марта «Фонтанке» в комздраве.

Как писала «Фонтанка», по последним данным, в городе осталось 29 тысяч первых доз вакцины. Завоза не было с 22 февраля. До перебоев с поставкой препарата в городе работали 129 пунктов вакцинации и 8 торговых центров. Сейчас работают около 90 точек и четыре ТЦ.