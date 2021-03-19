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В Петербург едет первая с февраля вакцина. Дефицит закроют за 10 дней

Дефицит вакцины от коронавируса начнут закрывать уже в предстоящие выходные. В город едет небольшая партия, которая откроет серию поставок покрупнее.

«Поставка вакцины будет завтра, вслед за этим будут еще две крупные поставки, и в ближайшие 10 дней, по сообщениям Минздрава, дефицит вакцины будет полностью ликвидирован», — рассказали 19 марта «Фонтанке» в комздраве.

Как писала «Фонтанка», по последним данным, в городе осталось 29 тысяч первых доз вакцины. Завоза не было с 22 февраля. До перебоев с поставкой препарата в городе работали 129 пунктов вакцинации и 8 торговых центров. Сейчас работают около 90 точек и четыре ТЦ.

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Комментарии (1)

мухомор
В декабре по всем городским СМИ лили в уши как компания Биокад в Петродворцовом районе запустила производство вакцины Спутник-V. И в декабре планировалось произвести аж миллион доз, а позже выйти на объёмы 3-4 миллиона в месяц. А спустя 3 месяца оказывается объёмы производства равны нулю. И город ждёт поставок из Москвы.
А в Смольном уже себе грамоты и премии выписали за привлечение в город стратегического инвестора.
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