Автомобилисты обратили внимание на одиноко висящую на ограждении легковую машину во Фрунзенском районе Петербурга вечером 18 марта. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как говорится в описании к ролику, он был сделан на Бухарестской улице. Судя по кадрам, напротив рынка «Старая деревня».