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Легковушка зависла на ограждении, пытаясь стать трамваем на юге Петербурга

Автомобилисты обратили внимание на одиноко висящую на ограждении легковую машину во Фрунзенском районе Петербурга вечером 18 марта. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как говорится в описании к ролику, он был сделан на Бухарестской улице. Судя по кадрам, напротив рынка «Старая деревня».

Легковушка повисла на дорожном ограждении, отделяющем проезжую часть от трамвайных путей. События, которые этому предшествовали, очевидцы не застали. Как видно на записи, происшествие не повлияло на движение трамваев.

Подробности произошедшего привели в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, водитель не справился с управлением машиной и наехал на ограду. Пострадавших нет. Автомобильное движение не перекрыто.

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Комментарии (1)

265095961
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