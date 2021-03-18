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Черчесов рассказал об «академическом отпуске» Дзюбы

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба в ближайшем будущем не будет исполнять пенальти. Об этом 18 марта заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, пишет ТАСС.

«Это тот случай, когда он решил взять «академической отпуск». Игрок сам чувствует, бить ли ему или нет, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим», — сказал Черчесов.

Ранее Дзюба не забил с одиннадцатиметровой отметки в матчах с «Рубином» и ЦСКА. Подробнее о нервной игре с «армейцами» читайте на «Фонтанке».

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