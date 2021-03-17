«Хорошо, что все закончилось именно так». «Зенит» должен был громить ЦСКА, но организовал интригу в концовке

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться







В последние лет пять к ЦСКА было принято относиться со снисходительным пониманием: да, клуб переживает непростые финансовые времена, играет молодежью, дает максимум возможного, расплачиваясь за кредиты, взятые на постройку нового стадиона. Однако в декабре 2019 года 75% акций клуба перешли под контроль кредитора — ВЭБа. Появился наблюдательный совет из представителей ВЭБа, куда в частности вошел советник президента Максим Орешкин. И если раньше ЦСКА позиционировался как успешный пример частного клуба (формально клуб принадлежал Евгению Гинеру, структура собственности никогда не раскрывалась), то теперь перед матчами ЦСКА—«Зенит» болельщики в соцсетях шутят: сошлись два госклуба.



Смена собственника повлияла на образ жизни: былая скромность осталась в прошлом, клуб вернулся к привычно агрессивной деятельности на трансферном рынке. К примеру летом 2020 года в ЦСКА перешли четыре игрока, что по нынешним скудным временам тянуло на рекорд лиги. В штиле зимнего трансферного окна армейцы тоже выделились: из китайского «Далянь Профешнл» был куплен экс-форвард «Зенита» Соломон Рондон. В составе петербургского клуба венесуэльский нападающий забил 20 голов в 37 матчах, выиграл чемпионат страны и Суперкубок. После возвращения на зимние российские поля Рондон провел 3 игры и забил 1 гол.

В 22 туре ЦСКА сенсационно проиграл в Туле «Арсеналу» 1:2, который идет в таблице в зоне стыковых матчей. Болельщикам армейцев было непросто, это стало вторым поражением после возобновления сезона («Локомотиву» с тем же счетом). В сетях появились призывы к отставке Виктора Гончаренко, горячие головы предлагали обмен на Сергея Семака (нынешний главный тренер «Зенита» — легенда армейских болельщиков). Напомним, предыдущий матч против ЦСКА в Москве закончился разгромом хозяев (4:0). По ходу второго тайма того матча, Гончаренко подал в отставку и покинул стадион, отправившись домой в Белоруссию; комментарии после той игры давал его помощник Сергей Овчинников. Далее внезапно последовало возвращение из Белоруссии и логичное увольнение Овчинникова со вторым помощником Виктором Онопко из тренерского штаба. И если для Семака матч на выезде с преследователем по таблице мог заканчиваться тактической ничьей, то для Гончаренко матч дома с командой, которую надо догонять, должен был заканчиваться только победой.



После уверенной победы над «Ахматом» в предыдущем туре Семак сделал лишь одну замену в составе и вернулся к тому сочетанию игроков, которое проиграло матч в Казани. Правый центральный защитник Дмитрий Чистяков, блестяще заменивший дисквалифицированного Деяна Ловрена в игре против «Ахмата», остался на скамейке. На поле же вышел куда более статусный хорват, к выступлению которого, увы, у болельщиков много вопросов (на счету хорвата 5 результативных ошибок, 3 из которых приводили к потере очков). Из числа запасных стоит отметить бразильца Малкома, который получил травму колена еще на первом январском сборе. Кстати, именно Малком был тем футболистом, который в июне 2020 года способствовал разгрому в московском матче.

Матч начался без раскачки. Далер Кузяев дважды опасно бил в первые десять минут. На 9 минуте после яростного прессинга в исполнении Магомеда Оздоева Дзюба с 7 метров пробил левой ногой прямо в Игоря Акинфеева. Вскоре и Вячеслав Караваев попал во вратаря ЦСКА. Жутким дежавю пронеслось ощущение от первого тайма в Казани: в игре против «Рубина» петербургский клуб должен был в первом тайме забивать минимум 3 гола, но в итоге ту встречу проиграл. Это ощущение вернулось, когда на 29 минуте Рондон после передачи реактивного Эджуке забил головой без сопротивления. Нет, понятно, что жанр «профессиональный футболист забивает своей бывшей» никто не отменял. Но вопрос «как можно было оставить без внимания самого габаритного форварда соперника в штрафной», тоже никто не отменял.



«Зенит» сравнял счет на 33 минуте: Артем Дзюба после подачи Дугласа Сантоса точно запустил мяч головой над руками Акинфеева. Этот гол стал для нападающего 13, и Артем догнал иранского товарища по команде.

На 44 минуте Азмун заработал пенальти: мяч после удара бразильца попал в руку с одной стороны соотечественнику, с другой — россиянину — Марио Фернандесу. Арбитр матча Павел Кукуян, когда-то игравший за ЦСКА в молодежной команде, после консультаций с системой ВАР назначил 11-метровый удар. Пенальти опять вышел бить Дзюба, и опять не забил. Пробил в тот же угол, что и в игре с «Рубином»; дуэль характеров Акинфеев выиграл. Это третий 11-метровый, который Артем не забил, начиная с матча с «Краснодаром». В теории пенальти должен был быть перебит, игрок ЦСКА вбежал в штрафную до удара форварда «Зенита», но Кукуян повтор смотреть не стал, а психующему вратарю ЦСКА показал желтую карту за разговоры. Справедливости ради, пенальти Дзюба не забил не из-за слишком рано вбежавшего армейца.

После перерыва «Зенит» вышел вперед. Дзюба отдал элегантную передачу на Вендела, который разозлившись после первого неудачного тайма, шведкой грациозно пробил в правую девятку ворот лучшего вратаря страны. Буквально через 3 минуты ЦСКА остался в меньшинстве: Ильзмат Ахметов, который и в первом тайме должен был получить пару желтых, прямыми шипами попытался сломать ногу Далеру Кузяеву. Кукуян опять обратился к услугам ВАР и в итоге показал прямую красную карточку полузащитнику хозяев.



На 65 минуте вместо Сердара Азмуна на поле появился Алексей Сутормин. В воздухе витало понятное настроение: «добивать». С этой задачей «Зенит» справился откровенно плохо. На 77 минуте Вендел оформил дубль (отдельно скажем, что это были первые два мяча обладателя золотой Play Station за «Зенит»). Затем Сантос забил гол, который Кукуян не засчитал, мяч похоже пересек линию ворот, Акинфеев вытащил его длинными армейскими руками, но главный арбитр матча не стал смотреть повтор эпизода.

А вот на 90 минуте — к этому моменту на поле появились Александр Ерохин вместо Вендела, который в итоге был признан игроком матча, и Дмитрий Чистяков вместо Ярослава Ракицкого — Сутормин ввалил по ногам вышедшему на замену 22-летнему норвежцу Эмилю Бохинену. Бесспорный пенальти назначил Кукуян, и Никола Влашич показал Дзюбе, как нужно реализовывать 11-метровые.

К счастью, на этом события в матче закончились. В сухом остатке петербургские любители футбола имеют волевую победу; очередной незабитый пенальти Дзюбы; удаление в составе армейцев; дебютные два гола Вендела; 11-метровый в ворота в «Зенита», который ЦСКА заработал на 90+ минуте, играя тайм в меньшинстве.



После матча московские инсайдеры зашуршали: Гончаренко в отставку, оставшиеся туры команда проведет под руководством братьев Алексея и Василия Березуцких, которые заменили в тренерском штабе ЦСКА Овчинникова с Онопко. Петербургские соцсети заржали: что, опять?! Второй раз за год увольняем главного тренера московского клуба?

Итоги матча получились небезынтересные. У ЦСКА в 16 последних матчах против «Зенита» 1 победа. У Кузяева по итогам встречи — 2 ассиста. Соцсети петербургского клуба справедливо задали вопрос «Где ВАР?» применительно к эпизоду с незасчитанным голом Сантоса. Гончаренко остался доволен результатом (и это хорошие новости): «Начальные минуты, первый тайм смотрелись достаточно хорошо. За то, что сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, команде нужно отдать должное. Сейчас будет длительная пауза, которая позволит забыть последние результаты и готовиться к оставшимся матчам».

Семак тоже высказался: «Нервная игра. Думаю, мы неплохо начали, у нас были хорошие моменты, но, как у нас бывает в последних матчах, мы не забили и получили гол в свои ворота. Команда правильно отреагировала и быстро забила ответный мяч. Конечно, незабитый пенальти дал небольшое психологическое преимущество армейцам, но в перерыве команда правильно отреагировала и на это. Второй тайм начали хорошо и забили мяч. Удаление помогло нам, упростило нашу жизнь. Мы стали лучше контролировать игру, но, к сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти и тем самым осложнили жизнь на финальный отрезок матча. Хорошо, что все закончилось именно так».



Не поспоришь. Действительно, неплохо. По итогам 23 тура «Зенит» упрочил свое преимущество в турнирной таблице: от ЦСКА, идущего третьим, петербургский клуб оторвался на 8 очко, от «Спартака», который играет в четверг, на 7.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

