На твою обзывалку у меня есть отвечалка! За словом в карман к Путину

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Детская антидразнилка в адрес Джо Байдена в устах Владимира Путина звучала понятно любому жителю России. Кто-то, может, и покрепче бы на его месте выразился. «Фонтанка» собрала трудные ситуации, в которых оказывался наш президент, и примерила к ним другие крылатые выражения из лексикона детского сада.

К примеру, когда на Украине в 2014 году проходил государственный переворот, Путин мог бы едко заметить Виктору Януковичу, поверившему на слово представителям ЕС и заключившему соглашения с оппозицией: «Обманули дурака на четыре кулака».



После того, как украинские власти потеряли контроль над восточными территориями, можно было вспомнить такое: «Курица встала, место потеряла».

После неудач украинской армии на Луганском и Донецком направлении Путину было бы уместно подразнить руководителей ВСУ незабвенным: «Командир полка — нос до потолка, уши до дверей, а сам — как воробей!»

После трагедии со сбитым «Боингом» над Донецком против руководства России ополчился, кажется, весь белый свет. В такой ситуации президент мог бы сказать: «За одним не гонка, поймаешь поросенка».

В ходе военной операции в Сирии Владимир Путин как минимум дважды заявлял о ее завершении и выводе оттуда российских войск. Каждый раз после этого ему могли говорить: мол, первое слово дороже второго, а он, посмеиваясь в кулак, отвечал бы по детской памяти: «Первое слово в огне горит, второе Ленин говорит!» Крыть такое, конечно, нечем.

Повторить шутку, кстати, можно было бы пять лет спустя — на претензии оппозиции о том, что он, мол, обещал не менять Конституцию и пенсионный возраст, а тут — на тебе! Или, например, немного изменить бонмо: «Первое слово съела корова, а второе оставила».



Когда турецкие ВВС сбили над Турцией российский боевой самолет, Путин во время телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом мог бы предложить ему: «Скажи: "ракета"». Тот: «Ракета!» А наш в ответ: «Ты уборщик туалета!» Турецкому президенту, конечно, сразу бы стало стыдно.

Или вот на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль Путин ограничился дежурным: «Лучше поздно, чем никогда», и подарил маслобойку. А ведь мог бы выкрикнуть: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» — и стащить у молодой туфлю за выкуп.

В ответ на «крымские» санкции от Запада надо было, конечно, сказать: «Мне не больно — курица довольна».

На встрече с главными редакторами российских СМИ, предупреждая их злободневные вопросы о Навальном, фамилию которого он, как было много раз замечено, всячески избегает произносить: «Кошка сдохла, хвост облез, кто слово молвит, тот и съест».

Ну а самому Навальному — после того, как он обвинил лично президента в своем отравлении, самым уместным было бы ответить классическим: «Ябеда-корябеда, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест».



Тонкому юмору Путина стоило бы поучиться Анатолию Чубайсу, который так и не нашелся, что ответить на хамоватый вопрос на Давосском форуме в 2000 году: Who is mister Putin? Конечно же, более остроумный человек, такой, как Путин, тут же срезал бы: «Кто-кто — дед Пихто!» — сорвав аплодисменты придворных журналистов и заставив иностранцев нервно и безуспешно листать англо-русский словарик в тщетных попытках постигнуть бездонную русскую душу.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»