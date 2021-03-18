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Молодой футболист «Чертаново», избивший сверстника после матча, дисквалифицирован и оштрафован

Российский футбольный союз вынес решение по драке между футболистами юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново», которая закончилась черепно-мозговой травмой одного из них. Как сообщает 18 марта пресс-служба Юношеской футбольной лиги, сам пострадавший игрок ФК «Локомотив» Максим Шнапцев пропустил заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) из-за операции.

КДК установил, что массовой драки в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошёл уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Никита Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой. Никита Салтыков и руководство ФК «Чертаново» на заседании принесли извинения Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив».

В результате Салтыкова дисквалифицировали на шесть месяцев, два последних из которых будут условными. Также футболист оштрафован на 15 тысяч рублей.

ФК «Локомотив» за необеспечение безопасности после матча, приведшее к серьёзным последствиям, оштрафован на 50 000 рублей.

«Чертаново» проиграла матч со счетом 2:1. Шнапцев, по версии его обидчиков, под конец игры симулировал и слишком долго лежал на газоне. Из-за этого на поле произошла словесная перепалка, а в подтрибунных помещениях началась рукопашная. В результате игроку «Чертаново» сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму.

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Комментарии (2)

Алекс64
Фонтанка! Так " кто на ком сидел" ... Вы уж разберитесь, кто пострадал и и игрок какой команды. Тщательнее надо тексты читать, прежде чем на Enter нажимать...
hal9000
Блин как надоело уже комменты шпарить..когда уже потеплеет чтоб я на дачу упер..там инета хоть нет..да пусть он ему морду набьет нормально..че это вообще футболисты дерутся если честно как женщины..цапаются волосы дерут одежду рвут кричат чето..нормально по мужски двойку пробил все ..в аут улетел..еще хочет пожалуйста пару прямых и нормально..вот как надо а не все эти сопли..достали уже их обсуждать..
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