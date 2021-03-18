Российский футбольный союз вынес решение по драке между футболистами юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново», которая закончилась черепно-мозговой травмой одного из них. Как сообщает 18 марта пресс-служба Юношеской футбольной лиги, сам пострадавший игрок ФК «Локомотив» Максим Шнапцев пропустил заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) из-за операции.

А вот видео с другой камеры. pic.twitter.com/YvTyvGQfhy

КДК установил, что массовой драки в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошёл уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Никита Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой. Никита Салтыков и руководство ФК «Чертаново» на заседании принесли извинения Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив».

В результате Салтыкова дисквалифицировали на шесть месяцев, два последних из которых будут условными. Также футболист оштрафован на 15 тысяч рублей.

ФК «Локомотив» за необеспечение безопасности после матча, приведшее к серьёзным последствиям, оштрафован на 50 000 рублей.

«Чертаново» проиграла матч со счетом 2:1. Шнапцев, по версии его обидчиков, под конец игры симулировал и слишком долго лежал на газоне. Из-за этого на поле произошла словесная перепалка, а в подтрибунных помещениях началась рукопашная. В результате игроку «Чертаново» сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму.