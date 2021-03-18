Fitch улучшило прогнозы роста российской и мировой экономики в 2021 году

Рейтинговое агентство Fitch Ratings скорректировало прогноз роста ВВП России в 2021 году в лучшую сторону — с 3% до 3,3%. Прогноз на рост мирового ВВП также утешительный — с 5,3% до 6,1%. Об этом 18 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Global Economic Outlook.



По мнению экспертов Fitch, в первом квартале 2021 года рост ВВП России составит 1,5% по сравнению с последним кварталом 2020 года, во втором квартале — 5,7%, а в третьем и четвертом — 0,8%. Экономическая активность будет постепенно укрепляться за счет частичного восстановления инвестиций, растущего доверия и вакцинации. Рост цен на нефть будет поддерживать курс рубля, однако ограничительными факторами для российской экономики останутся геополитическая напряженность и риски санкций.