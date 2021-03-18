Ученые выяснили, как твиты Трампа влияли на курс рубля

Группа независимых ученых доказала, что эмоциональные твиты экс-президента США Дональда Трампа влияли на курс рубля больше, чем правительственные санкции. О таких результатах сообщила пресс-служба ВШЭ 18 марта со ссылкой на исследование научного журнала Journal of Economic Behavior and Organization.
Ученые собрали 5 548 твитов, опубликованных Трампом с октября 2016 года по август 2018 года. Из них для исследования были выбраны те, в которых упоминались Россия, Москва, Кремль, санкции, рубль. В оставшихся 296 твитах оценили тональность текста (нейтральный, позитивный или негативный). Негативных записей оказалось больше всего.
Курс рубля действительно снижался после агрессивных антироссийских высказываний Трампа, при этом все эти эпизоды совпадают с объявлением новых санкций. Но в тех случаях, когда американский президент никак не высказывался в «Твиттере» по поводу новых санкций, курс рубля не снижался.
Оказалось, что эмоциональные заявления экс-лидера США и не менее бурная реакция на них прессы влияют на решения игроков гораздо больше, чем сам факт введения санкций.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа после январских протестов и штурма Капитолия сторонниками бывшего президента. Вскоре Трамп лишился доступа почти к Instagram, Facebook, Tick-Tock и YouTube. Правда, канал на YouTube Трамп может получить обратно в ближайшее время — как только в компании установят, что риск насилия снизился.