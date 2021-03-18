Ученые выяснили, как твиты Трампа влияли на курс рубля

Ученые собрали 5 548 твитов, опубликованных Трампом с октября 2016 года по август 2018 года. Из них для исследования были выбраны те, в которых упоминались Россия, Москва, Кремль, санкции, рубль. В оставшихся 296 твитах оценили тональность текста (нейтральный, позитивный или негативный). Негативных записей оказалось больше всего.

Группа независимых ученых доказала, что эмоциональные твиты экс-президента США Дональда Трампа влияли на курс рубля больше, чем правительственные санкции. О таких результатах сообщила пресс-служба ВШЭ 18 марта со ссылкой на исследование научного журнала Journal of Economic Behavior and Organization.

Курс рубля действительно снижался после агрессивных антироссийских высказываний Трампа, при этом все эти эпизоды совпадают с объявлением новых санкций. Но в тех случаях, когда американский президент никак не высказывался в «Твиттере» по поводу новых санкций, курс рубля не снижался.

Оказалось, что эмоциональные заявления экс-лидера США и не менее бурная реакция на них прессы влияют на решения игроков гораздо больше, чем сам факт введения санкций.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа после январских протестов и штурма Капитолия сторонниками бывшего президента. Вскоре Трамп лишился доступа почти к Instagram, Facebook, Tick-Tock и YouTube. Правда, канал на YouTube Трамп может получить обратно в ближайшее время — как только в компании установят, что риск насилия снизился.