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Якутского шамана Александра Габышева, который хотел освободить Россию от «демона», признали невменяемым

Шаман из Якутии Александр Габышев, который планировал новый поход на Москву с претензиями к президенту Владимиру Путину, признан невменяемым. Об этом 18 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Теперь не исключено, что к Габышеву могут применить меры медицинского характера — суд может направить его на принудительное лечение. Мы планируем более глубоко изучить экспертизу и затем выработаем нашу позицию», — цитирует издание правозащитника.

Ранее, в феврале, Габышев стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю правоохранительных органов. Это связано с приездом к шаману в конце января полиции и медиков после его объявления похода на Москву. В начале февраля суд согласился с ПНД, что Габышева повторно нужно отправить на принудительное лечение.

В первый поход шаман отправился весной 2019 года — он шел пешком из Якутска в Москву и собирался провести обряд «изгнания Путина». Его задержали по дороге, направили на психиатрическую экспертизу и возбудили несколько дел. В декабре 2019-го Габышев собрался в поход второй раз, но его задержали до выхода — он получил штраф за неповиновение полицейским. До третьей попытки дело пока не дошло — в мае прошлого года Габышева поместили на лечение в психиатрическую больницу, там он провел около двух месяцев.

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Комментарии (9)

260708081
ИМХО, начал бы с Кадырова;) Жаль, нет ни Немцова, ни Алексеевой - заступиться некому. Они в своей психушке из любого дурочка сделают.
graail
Слава богу не монгольским шпиееееееном и бурундийским диверсантом.
260642921
Если б он призывал освободить от "демона" Белый Дом, выступал бы сейчас в шоу Соловьева, а тот восхищался б его острым умом.
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