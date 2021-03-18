Якутского шамана Александра Габышева, который хотел освободить Россию от «демона», признали невменяемым

Шаман из Якутии Александр Габышев, который планировал новый поход на Москву с претензиями к президенту Владимиру Путину, признан невменяемым. Об этом 18 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.



«Теперь не исключено, что к Габышеву могут применить меры медицинского характера — суд может направить его на принудительное лечение. Мы планируем более глубоко изучить экспертизу и затем выработаем нашу позицию», — цитирует издание правозащитника.

