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Снова неподсуден. Во Франции закрыли дело против Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Судебный следователь во Франции закрыл дело об изнасиловании, возбуждённое в отношении кинорежиссёра Люка Бессона. Сторона обвинения уже получила соответствующее уведомление, сообщает портал Mediapart.

«Фонтанка» писала, что иск против режиссёра (на тот момент уже повторный) в октябре 2019 года подала актриса Санд Ван Рой. 28-летняя актриса и манекенщица утверждала, что режиссёр изнасиловал её 18 мая 2018 года в номере гостиницы «Бристоль». После девяти месяцев расследования прокуратура Парижа отклонила предыдущий иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против Люка Бессона обвинения. В октябре 2019 года дело было возобновлено.

По данным французского издания, после решения о закрытии дела адвокат Санды Ван Рой «выразил изумление». Он утверждает, что следователь даже не стал беседовать с актрисой, а также не провёл очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.

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Комментарии (3)

f0ntan
Если б тут была Америка, а не Франция, то Бессон повторил бы судьбу Вайнштейна
hal9000
У него такая жена,что конечно хошь не хошь,а придется насиловать всю съемочную группу..)
126745288
а был ли мальчик... (С)
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