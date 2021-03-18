Снова неподсуден. Во Франции закрыли дело против Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Судебный следователь во Франции закрыл дело об изнасиловании, возбуждённое в отношении кинорежиссёра Люка Бессона. Сторона обвинения уже получила соответствующее уведомление, сообщает портал Mediapart.
«Фонтанка» писала, что иск против режиссёра (на тот момент уже повторный) в октябре 2019 года подала актриса Санд Ван Рой. 28-летняя актриса и манекенщица утверждала, что режиссёр изнасиловал её 18 мая 2018 года в номере гостиницы «Бристоль». После девяти месяцев расследования прокуратура Парижа отклонила предыдущий иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против Люка Бессона обвинения. В октябре 2019 года дело было возобновлено.
По данным французского издания, после решения о закрытии дела адвокат Санды Ван Рой «выразил изумление». Он утверждает, что следователь даже не стал беседовать с актрисой, а также не провёл очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.