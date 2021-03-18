Врач поликлиники рассказала о «нежелательных явлениях» после «Спутника V»

Побочные действия вакцины против коронавируса это даже хорошо и пройдет, заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Красногвардейского района и заведующая профильным кабинетом детской поликлиники № 68 Петербурга Екатерина Будникова.

«Все вакцины и все прививки имеют, конечно же, побочные эффекты. Но так их не очень правильно называть. Скорее это «нежелательные явления». Мы бы не хотели, чтобы они были, но они иногда случаются. Это не осложнение, а нормальное течение вакцинального процесса», — рассказала она 18 марта на странице комздрава в соцсети «ВКонтакте».

По словам медика, общие явления после вакцинации включают в себя слабость, вялость, головную боль, чувство озноба. Но бывает, по её словам, это очень редко. Могут быть местные побочные эффекты. Обычно это боль в месте укола, покраснение, уплотнение. «И это нормально и говорит о том, что вакцина действует и вы получили не «водичку» и плацебо, как многие боятся», — отметила Будникова. Если после пяти дней проблема не проходит, то можно обратиться к врачу. Но бояться вакцины, по её словам, не надо. Она очень хорошо и легко переносится.