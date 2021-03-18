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Врач поликлиники рассказала о «нежелательных явлениях» после «Спутника V»

Побочные действия вакцины против коронавируса это даже хорошо и пройдет, заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Красногвардейского района и заведующая профильным кабинетом детской поликлиники № 68 Петербурга Екатерина Будникова.

«Все вакцины и все прививки имеют, конечно же, побочные эффекты. Но так их не очень правильно называть. Скорее это «нежелательные явления». Мы бы не хотели, чтобы они были, но они иногда случаются. Это не осложнение, а нормальное течение вакцинального процесса», — рассказала она 18 марта на странице комздрава в соцсети «ВКонтакте».

По словам медика, общие явления после вакцинации включают в себя слабость, вялость, головную боль, чувство озноба. Но бывает, по её словам, это очень редко. Могут быть местные побочные эффекты. Обычно это боль в месте укола, покраснение, уплотнение.

«И это нормально и говорит о том, что вакцина действует и вы получили не «водичку» и плацебо, как многие боятся», — отметила Будникова.

Если после пяти дней проблема не проходит, то можно обратиться к врачу. Но бояться вакцины, по её словам, не надо. Она очень хорошо и легко переносится.

«Фонтанка» описывала случаи, когда у петербуржцев после двух уколов не формировался иммунитет. Однако опыт читателей и наших журналистов показывает, что случаи удачной вакцинации встречаются гораздо чаще, а антитела после двух доз фиксируются доступными тест-системами в полном объеме. Какой уровень бывает после двух уколов — читайте здесь.

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Комментарии (2)

Ukumari
У меня оба раза четко через 8 часов - после первой 37,2 и быстро прошло, просто слабость, как усталость. А после второй - 38+, до утра, следующий день слабость, вялость, на следующий день все нормально.
mynine
После первой у меня только место укола побаливало. Большинство привившихся знакомых тоже без проблем перенесли. У пары человек слегка поднялась температура (37) на насколько часов. Одного лихорадило (38+) один день после второй инъекции.

Тесты на антитела вполне себе ошибаются. Так что особенно расстраиваться не надо, если антител в крови не обнаружено. Вакцина также дает клеточный иммунитет, на него делают отдельный тест (да/нет).
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