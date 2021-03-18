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Покупатели пошли на еду и за подарками. Открытие фуд-кортов и гендерные праздники увеличили посещаемость ТЦ Петербурга

Посещаемость петербургских торговых центров выросла после перезапуска фуд-кортов, свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанные компанией Watcom.

Напомним, работа фуд-кортов возобновилась 12 февраля. По данным Watcom, на неделе с 16 по 22 февраля трафик моллов был на 21,5% меньше, чем год назад. С 23 февраля по 1 марта отставание от прошлого года сократилось до 18%. А на неделе перед Международным женским днём (2–8 марта) посещаемость была всего на 13,6% меньше, чем в 2020 году. При этом, по словам аналитиков, эффекта низкой базы здесь нет. Отставание от 2019 года составило 13%.

Для сравнения, в первые две недели февраля, то есть до снятия ограничений, падение было более заметным — 24,3% и 24,4%.

Впрочем, после ажиотажа на фоне гендерных праздников трафик ТЦ снова стал падать. На неделе с 9 по 15 марта посещаемость была на 21% меньше, чем год назад.

Ранее ассоциация «Деловая Россия» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отменить требование 50-процентной заполняемости фуд-кортов. Резкого увеличения потока посетителей не наблюдается, трафик ниже прошлогоднего на 25–30%.

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