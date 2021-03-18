Истребители Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне на берегу Ладожского озера в Карелии. Как сообщили 18 марта в пресс-службе Минобороны, в учениях приняли участие экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ.



Они отработали уничтожение воздушных целей с помощью управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».



«Лётчики выполняли одно из наиболее сложных упражнений, при котором ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые на предельно малой высоте уничтожают все обнаруженные цели. Воздушные мишени, в качестве которых используются авиабомбы, запускались с высоты от 6 до 10 тыс. метров», — описали самую сложную часть учений в Минобороны.