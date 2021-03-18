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Минобороны показало стрельбы сверхзвуковых истребителей в небе над Ладожским озером

Истребители Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне на берегу Ладожского озера в Карелии. Как сообщили 18 марта в пресс-службе Минобороны, в учениях приняли участие экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ.

Они отработали уничтожение воздушных целей с помощью управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Лётчики выполняли одно из наиболее сложных упражнений, при котором ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые на предельно малой высоте уничтожают все обнаруженные цели. Воздушные мишени, в качестве которых используются авиабомбы, запускались с высоты от 6 до 10 тыс. метров», — описали самую сложную часть учений в Минобороны.

пресс-служба ЗВО

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Комментарии (3)

Asus
Очень смешно, посмотрите на какой ржавчине ракеты лежат. Вот такое у нас вооружение...
265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Заранее большое человеческое спaсибо.......
hal9000
У нас почему то нет никаких коллекционеров которые бы смогли собрать самолеты на пропеллере времен ВОВ..не музей, а чтоб они летали..реактивные то да..но винтовые эт особая категория..их бы все собрать и оживить Ил 2,Лагги..ЯКи..можно у немцев стырить мессеры и вульфы с юнкерсами..английские амеровские..итальянские..собрать их всех..мне каЭтся круто получится..
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