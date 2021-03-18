«Это не означает, что можно "раздавить" бутылочку водки». В РПЦ объяснили, почему не стоит поститься лобстерами и спиртным

Во время поста главное — «привести свою жизнь в меру», так что отсутствие прямых запретов не означает, что питаться можно лобстерами и запивать их водкой. Об этом 17 марта заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА Новости.



«Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами — морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом», — подчеркнул он.

