«Это не означает, что можно "раздавить" бутылочку водки». В РПЦ объяснили, почему не стоит поститься лобстерами и спиртным

Во время поста главное — «привести свою жизнь в меру», так что отсутствие прямых запретов не означает, что питаться можно лобстерами и запивать их водкой. Об этом 17 марта заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА Новости.
«Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами — морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом», — подчеркнул он.
Великий пост продлится с 15 марта по 1 мая. В различные дни запрещено есть мясо, продукты животного происхождения и рыбу. При этом морепродукты никак не запрещаются, что позволяло еще в Средние века монахам обходить запреты на роскошную пищу. Легойда также подчеркнул, что чувство меры должно касаться и спиртного.
«Отсутствие полного запрета на алкоголь в пост не означает, что в субботу можно "раздавить" бутылочку водки. Речь идет о сухом вине, которое по еще античной традиции разбавлялось водой в пропорции один к трем. А сейчас многие стараются в пост и вовсе воздерживаться от употребления алкоголя», — подытожил священнослужитель.