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Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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«Это не означает, что можно "раздавить" бутылочку водки». В РПЦ объяснили, почему не стоит поститься лобстерами и спиртным

Во время поста главное — «привести свою жизнь в меру», так что отсутствие прямых запретов не означает, что питаться можно лобстерами и запивать их водкой. Об этом 17 марта заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА Новости.

«Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами — морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом», — подчеркнул он.

Великий пост продлится с 15 марта по 1 мая. В различные дни запрещено есть мясо, продукты животного происхождения и рыбу. При этом морепродукты никак не запрещаются, что позволяло еще в Средние века монахам обходить запреты на роскошную пищу. Легойда также подчеркнул, что чувство меры должно касаться и спиртного.

«Отсутствие полного запрета на алкоголь в пост не означает, что в субботу можно "раздавить" бутылочку водки. Речь идет о сухом вине, которое по еще античной традиции разбавлялось водой в пропорции один к трем. А сейчас многие стараются в пост и вовсе воздерживаться от употребления алкоголя», — подытожил священнослужитель.

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Комментарии (5)

265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо..........
Djnyana
В чём я ошибаюсь? Пост Создан - для Людей! В определённых исторических условиях, в определённом.. - Климате! ) Пост - Справедлив! Люди любили кушать и, запретив им кушать мясо, пришлось бы Людям кушать.. Овощи! (если, конечно умели они их хранить)). Т.е., после Зимы - Источник Витаминов - самое то что нужно для Тела! Про рыбу - любопытная мысль.., Пока земные животные, условно говоря, - "сосут лапу", Рыба - не дремлет, накапливает витамины, видимо..) Но я - не рыбак, Не вижу ни одной Причины, чтобы не угадать в этой Традиции - Огромный Смысл! Для людей..) Не важно, пока что, для хороших или - плохих, Традиции задуманы - для Всех! ) - Бог - приколист! Говорит мне: у тебя ещё столько допустимых Символов осталось, до Тысячи! ) Очень Эмоционально говорит со мной Господи, со своей стороны, эмоционально отвечу и Ему, "нальёт Он мне для Храбрости", ну - не Наглец ли?! ) Господи, Твоей Рукой в мою Стопку.. - Пожалуйте! )
Piter Russo
Верующий человек решивший пройти пост по канонам правослания - ни лобстерами, ни водкой чревоугодничать не будет. Ему вообще до этой заметки дела нет.
Это наставление для тех кто решил сесть на диету приурочив к посту.
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