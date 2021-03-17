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Минцифры пообещало, что тайна связи сохранится, несмотря на новые требования Роскомнадзора

Законопроект, который предусматривает доступ Роскомнадзора к данным абонентов и их сообщениям, не нарушит тайну связи. Об этом представитель Минцифры заявил 17 марта РБК.

По его словам, документ нужен исключительно для борьбы с телефонным мошенничеством. «Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — подчеркнули в пресс-службе Минцифры.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства, по которому операторы связи будут обязаны предоставлять РКН данные об абонентах, которые сейчас доступны только им самим или правоохранительным органам. Речь идет о любых данных — от паспортных до устройства, с которого осуществлялся вызов. Эксперты и представители операторов связи в разговоре с РБК назвали перечень запрашиваемой информации избыточной и посчитали, что законопроект может нарушать тайну связи.

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Комментарии (5)

pavas
Роскомнадзору нелья не то что данные передавать, ему нельзя вилку в руки давать: уколет кого или себе глаз выколет.
Drak_vr
Для борьбы с мошенничеством?!?! Роскомнодзор? А разве не правоохранительные органы борьбой с мошенничеством должны заниматься, у которых доступ и так есть. Очередной гранью блеснул бриллиант российского сумасшествия....
Piter Russo
Сохраниться закон, а не тайна. Тайны уже давно нет
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