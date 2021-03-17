Минцифры пообещало, что тайна связи сохранится, несмотря на новые требования Роскомнадзора

Законопроект, который предусматривает доступ Роскомнадзора к данным абонентов и их сообщениям, не нарушит тайну связи. Об этом представитель Минцифры заявил 17 марта РБК.



По его словам, документ нужен исключительно для борьбы с телефонным мошенничеством. «Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — подчеркнули в пресс-службе Минцифры.



Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства, по которому операторы связи будут обязаны предоставлять РКН данные об абонентах, которые сейчас доступны только им самим или правоохранительным органам. Речь идет о любых данных — от паспортных до устройства, с которого осуществлялся вызов. Эксперты и представители операторов связи в разговоре с РБК назвали перечень запрашиваемой информации избыточной и посчитали, что законопроект может нарушать тайну связи.

