Роскомнадзор хочет знать об абонентах всё — от фамилии до места жительства

Согласно документу, ведомство получит доступ к информации об именах и фамилиях абонентов, их месте жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. Аналогичные данные будут передаваться о пользователях корпоративных тарифов.

Операторов связи могут обязать предоставлять Роскомнадзору детальные данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов 17 марта.

Роскомнадзор также сможет запрашивать сведения о номере телефона, который используют абоненты и пользователи, договоре об оказании услуг связи, видах звонков, передаче голоса, текстовых и мультимедийных сообщениях, а также с каких устройств всё это осуществлялось.



Как говорится в пояснительной записке, проект направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров, в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.



РБК пишет, что для реализации законопроекта потребуется создание специальной информационной системы, в которую будут вносить соответствующие сведения. По мнению экспертов, с которыми поговорило издание, предлагаемые меры чрезмерны. Некоторые из них полагают, что создание ещё одной базы данных увеличивает риск новых утечек. Другие указывают, что запрашиваемая информация относится к тайне связи.

