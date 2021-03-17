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Роскомнадзор хочет знать об абонентах всё — от фамилии до места жительства

Операторов связи могут обязать предоставлять Роскомнадзору детальные данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов 17 марта.

Согласно документу, ведомство получит доступ к информации об именах и фамилиях абонентов, их месте жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. Аналогичные данные будут передаваться о пользователях корпоративных тарифов.

Роскомнадзор также сможет запрашивать сведения о номере телефона, который используют абоненты и пользователи, договоре об оказании услуг связи, видах звонков, передаче голоса, текстовых и мультимедийных сообщениях, а также с каких устройств всё это осуществлялось.

Как говорится в пояснительной записке, проект направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров, в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.

РБК пишет, что для реализации законопроекта потребуется создание специальной информационной системы, в которую будут вносить соответствующие сведения. По мнению экспертов, с которыми поговорило издание, предлагаемые меры чрезмерны. Некоторые из них полагают, что создание ещё одной базы данных увеличивает риск новых утечек. Другие указывают, что запрашиваемая информация относится к тайне связи.

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Комментарии (5)

265083856
Деньги ребята под себя поджимают.Теперь вместо колл-центров из зоны будет Роскомнадзор.А против власти ни один зэк не попрет.У нас такая власть.
shushu
Чем больше инициатив, тем больше денег они потребуют на реализацию, соответственно - больше финансирование Роскомнадзора. А больше денег - это ведь всегда хорошо для тех, кто их получает, так что их-то понять можно. Вот только людям зачем такая пиявка на теле.
local_
Очередной Большой Брат?
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