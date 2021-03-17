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Альмодовар и Вупи Голдберг за Pussy Riot. Голливудские знаменитости вступились за Алёхину и Штейн

Письмо в поддержку участниц группы Pussy Riot Марии Алёхиной и Люси Штейн, находящихся под домашним арестом по «санитарному делу», подписали более сорока режиссеров, актеров, художников и музыкантов. Об этом 17 марта пишет «Медиазона» со ссылкой на представителей группы.

Среди подписавших письмо — режиссеры Педро Альмодовар и Спайк Джонз, актеры Мартин Шин, Вупи Голдберг, Джилиан Андерсон и Миа Фэрроу, художница Марина Абрамович и Европейская киноакадемия. Они призывают освободить активисток и снять с них обвинения по «санитарному делу».

«Им грозит до двух лет колонии за посты об освобождении политзаключенных в России. Эти безосновательные обвинения — часть кампании российского правительства, чтобы заставить замолчать активистов и отбить у граждан желание участвовать в протестах против коррупции и политически мотивированного заключения Алексея Навального», — говорится в письме.

Письмо с подписями представят в суде на заседании по продлению домашнего ареста участницам Pussy Riot. У Алехиной оно назначено на 18 марта, у Штейн — на 19 число.

Напомним, следователи подозревают их, а также еще восьмерых активистов в подстрекательстве к нарушению санитарных норм из-за протестных акций в поддержку Навального. Якобы после постов с призывами к митингу в центр Москвы приехали люди, которые должны были соблюдать карантин из-за коронавируса.

Политически «спящая» с весны 2020 года статья 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») «проснулась» в СК на следующий день после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Обыски прошли в квартире арестованного оппозиционного политика, его супруги, его соратников, в студии «Навальный LIVE» и других местах, связанных с оппозиционером. Под домашний арест отправлены участница Pussy Riot Мария Алехина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Навального Олег и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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