Греция готова выдавать визы всем желающим россиянам

Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем россиянам, которые хотят посетить страну. Об этом 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.



«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. <...> Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).



Ранее греческий министр туризма говорил, что страна начнет принимать туристов с середины мая. Россия еще в январе возобновила авиасообщение с Грецией, которая смягчила некоторые коронавирусные ограничения для путешественников из РФ.