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Греция готова выдавать визы всем желающим россиянам

Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем россиянам, которые хотят посетить страну. Об этом 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. <...> Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Ранее греческий министр туризма говорил, что страна начнет принимать туристов с середины мая. Россия еще в январе возобновила авиасообщение с Грецией, которая смягчила некоторые коронавирусные ограничения для путешественников из РФ.

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Комментарии (1)

MDD
Бесплатно :))?

Правила Шенгена разве не едины для всех стран Евросоюза?
Как это вяжется с политикой по ковиду "союзников" Греции?
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