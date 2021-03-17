Посла России в США вызвали в Москву для консультаций, чтобы не допустить «необратимой деградации отношений»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации. Как сообщили 17 марта в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, они проводятся «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».



Дипломаты напомнили, что администрация нового американского президента находится у власти почти два месяца — «не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень».

