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Посла России в США вызвали в Москву для консультаций, чтобы не допустить «необратимой деградации отношений»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации. Как сообщили 17 марта в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, они проводятся «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

Дипломаты напомнили, что администрация нового американского президента находится у власти почти два месяца — «не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень».

«Для нас же главное определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее сегодня в интервью телеканалу ABC Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, Министерство торговли США объявило о новых санкциях в отношении России из-за дела Алексея Навального.

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Комментарии (8)

feinrir
Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.
265089625
Истинные патриоты просто обязаны в знак протеста против демарша Байдена продать всё имущество, находящееся в Штатах, сжечь все наличные доллары, которые у них есть, все долларовые счета перевести в рублёвые
Oleg_I
Какие предложения? Коробка с баксами или самолет с кокой? Думают, Байдену это реально интересно?
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