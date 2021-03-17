Посла России в США вызвали в Москву для консультаций, чтобы не допустить «необратимой деградации отношений»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации. Как сообщили 17 марта в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, они проводятся «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».
Дипломаты напомнили, что администрация нового американского президента находится у власти почти два месяца — «не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень».
«Для нас же главное определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — подчеркнули в МИД РФ.
Ранее сегодня в интервью телеканалу ABC Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, Министерство торговли США объявило о новых санкциях в отношении России из-за дела Алексея Навального.