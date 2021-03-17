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В Госдуму внесли законопроект о конфискации автомобилей за «пьяные» ДТП с жертвами

Башкирские законодатели внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий конфискацию транспортных средств у автомобилистов, которые совершили нарушение, будучи в нетрезвом виде. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе 17 марта.

Как говорится в пояснительной записке, описанные выше изменения предполагают внести в Уголовный кодекс (УК РФ). В перспективе эта мера будет распространена на тех водителей, которые уже были подвергнуты наказанию за административное нарушение, предусмотренное статьёй 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и совершили его повторно, или впервые попали в ДТП с жертвами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Законопроектом предлагается конфискация транспортного средства в том случае, если лицо уже привлекалось к ответственности за езду в пьяном виде (ст. 12.8 КоАП РФ) и в течение года вновь совершило аналогичное правонарушение (ст. 264.1 УК РФ), либо ДТП (пусть и впервые) с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 264 УК РФ), либо с причинением смерти одному (ч. 4 ст. 264 УК РФ) или нескольким лицам (ч. 6 ст. 264 УК РФ)», — разъяснили его разработчики.

По их словам, законодательная инициатива «является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей».

Как пишет ТАСС, в правительстве её не поддержали. В кабмине указали, что конфискация — лишение нарушителя права собственности «на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения». При этом собственник автомобиля мог передать его осуждённому, не подозревая, что он станет виновником ДТП. «На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — приводит агентство фрагмент из официального отзыва.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить максимальный срок лишения свободы для автомобилистов, систематически управляющих машиной в нетрезвом виде. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (15)

Nothing
Вот интересно, а когда у дебилов начнут авто конфисковывать?
По статистике, аварий с участием трезвых дебилов, в т.ч. и со смертельным исходом, гораааааздо больше, чем с пьяницами.
Igor_VS
Инструмент с рейтингом 20% , к которому нет доверия, не может производить полезные законы.
Юра Алекс
Частная собственность — одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищённое законом Право гражданина или юридического лица на конкретное имущество. Есть СУД и если бы правосудие в России было реальным , а не "басманным", не надо было бы штамповать нелепые законы...
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