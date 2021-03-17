Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала своим подписчикам, как была остановлена сотрудником ГИБДД в Москве. По её словам, она отправилась в поездку по столице, забыв водительские права в одной из трёх своих машин. Сократить общение с дорожной полицией помогло предложение послушать анекдот про ёжика.
«Короче, рассказываю вкратце: я забыла права. Это нормальная практика. Я блондинка, у меня три машины. Я не кладу их в одну машину — в бардачок — и типа так езжу. Они у меня [разбросаны] по всей планете. Я ему говорю: «Товарищ, ну, правда, не обессудь. Ну, не взяла. Ну, выпиши штраф. Я с огромным удовольствием оплачу его, с огромнейшим поеду дальше». Он говорит: «[Нет], сиди, жди, когда тебя кто-то заберёт»», — рассказала Ивлеева в Stories на своей странице в Instagram 17 марта.
Instagram/НАСТЯ ИВЛЕЕВА
Тогда она предложила сотруднику ГИБДД послушать анекдот. «Ну скучно же вдвоём на этом пятачке», — добавила она, отметив, что даже вспомнила забавную историю про ёжика. Рассказывать её не пришлось, так как после этого предложения он якобы принял решение её отпустить. Был ли выписан штраф, Ивлеева не уточнила.
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