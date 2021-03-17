Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала своим подписчикам, как была остановлена сотрудником ГИБДД в Москве. По её словам, она отправилась в поездку по столице, забыв водительские права в одной из трёх своих машин. Сократить общение с дорожной полицией помогло предложение послушать анекдот про ёжика.



«Короче, рассказываю вкратце: я забыла права. Это нормальная практика. Я блондинка, у меня три машины. Я не кладу их в одну машину — в бардачок — и типа так езжу. Они у меня [разбросаны] по всей планете. Я ему говорю: «Товарищ, ну, правда, не обессудь. Ну, не взяла. Ну, выпиши штраф. Я с огромным удовольствием оплачу его, с огромнейшим поеду дальше». Он говорит: «[Нет], сиди, жди, когда тебя кто-то заберёт»», — рассказала Ивлеева в Stories на своей странице в Instagram 17 марта.