Трое подростков молотком разбили постамент памятника Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Об этом на сайте городской администрации 17 марта сообщил мэр Оренбурга Владимир Ильиных. Особенно главу города расстроил тот факт, что инцидент произошёл в преддверии юбилейной даты первого полёта человека в космос.



«И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге — в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, — трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту. На видеозаписи с камер видеонаблюдения чётко видно, как они ждут, когда уйдет молодая пара с ребёнком, перекидываются снежками, а потом начинают отрывать сначала одну гранитную плиту с автографом Гагарина. Затем вторую. Плиты падают и разбиваются. Мальчишки убегают. Спустя какое-то время они возвращаются и бьют молотком ещё и ещё со всех сторон постамент. Отрывают третью плиту, — написал Владимир Ильиных. — Зачем они это делают? Кто им подсказал эту безумную идею? Я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных и привлекут к ответственности. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными», — подчеркнул мэр Оренбурга.

