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В центре Оренбурга подростки-хулиганы молотком разбили постамент памятника Гагарину

Трое подростков молотком разбили постамент памятника Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Об этом на сайте городской администрации 17 марта сообщил мэр Оренбурга Владимир Ильиных. Особенно главу города расстроил тот факт, что инцидент произошёл в преддверии юбилейной даты первого полёта человека в космос.

«И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге — в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, — трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту. На видеозаписи с камер видеонаблюдения чётко видно, как они ждут, когда уйдет молодая пара с ребёнком, перекидываются снежками, а потом начинают отрывать сначала одну гранитную плиту с автографом Гагарина. Затем вторую. Плиты падают и разбиваются. Мальчишки убегают. Спустя какое-то время они возвращаются и бьют молотком ещё и ещё со всех сторон постамент. Отрывают третью плиту, — написал Владимир Ильиных. — Зачем они это делают? Кто им подсказал эту безумную идею? Я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных и привлекут к ответственности. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными», — подчеркнул мэр Оренбурга.

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Пресс-служба администрации Оренбурга на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что правоохранительные органы уже начали проверку по факту вандализма. «Полиция устанавливает личности правонарушителей. Устанавливать объём повреждений и устранять последствия будет департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала об уничтожении в городе Заинске (Татарстан) 6-метрового памятника Воину-освободителю, установленного в прошлом году и посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По данным агентства «Татар-информ», памятник подожгли четверо подростков — три девочки и один мальчик. Монумент сгорел полностью.

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Комментарии (11)

Nafanka
Это ещё каникулы не наступили... А "яжематери" знай, орут, что у детей офигенская нагрузка в школе... Вот жили бы как в 1913 году, да вкалывали всей семьёй, так чтоб есть через 2 дня на третий, глядишь бы ума и больше было... )))
Nafanka
Маткапитальные дебилы?! )))
воспитание значит плохое!
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