Годовалую медведицу, устроившую переполох на улицах Нижневартовска, временно вернули в тот же вольер, который не удержал её утром 17 марта. Для неё и матери продолжают искать передержку.



Как сообщает УМВД России по ХМАО-Югре, звонками с рассказами о бегающем по городу медведе жители Нижневартовска обрывали телефон дежурной части утром в среду. Экипажи наружных служб полиции выдвинулись на улицу Авиаторов, оцепили территорию и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей.

Горожане, в отличие от медведицы, не пострадали. Она носилась по городу, не понимая, что происходит, гоняла прохожих и собак и попала под автобус.