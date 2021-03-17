FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
73.10р86.97р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Полиция Нижневартовска показала, как брала в кольцо гонявшую прохожих медведицу

Пресс-служба УМВД Росси по ХМАО-Югре

Годовалую медведицу, устроившую переполох на улицах Нижневартовска, временно вернули в тот же вольер, который не удержал её утром 17 марта. Для неё и матери продолжают искать передержку.

Как сообщает УМВД России по ХМАО-Югре, звонками с рассказами о бегающем по городу медведе жители Нижневартовска обрывали телефон дежурной части утром в среду. Экипажи наружных служб полиции выдвинулись на улицу Авиаторов, оцепили территорию и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей.

Горожане, в отличие от медведицы, не пострадали. Она носилась по городу, не понимая, что происходит, гоняла прохожих и собак и попала под автобус.

Оказалось, что медведица приручена. Вместе с матерью она обитала в вольере на территории гостиничного комплекса. Хозяин заинтересованности в дальнейшей судьбе зверя не высказал. В отношении него проводится проверка.

«Правоохранители оказали специалистам помощь в транспортировке медведя к вольеру, где он будет содержаться в ближайшее время», — рассказали в УМВД. Зоозащитники сообщили, что медведицу вернули в прежнюю клетку по договору на временное содержание. Теперь более безопасное место ищут уже для двух животных. В паблике «Фонд помощи бездомным животным ЧиЖ» пишут, что пристроить их в заповедник не удалось — там отказали, поскольку медведи ручные и не смогут адаптироваться, пока еда под снегом.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов пообещал, что мишкам найдут «достойное место обитания».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265015791
Насчитал 3 выстрела-шприца в медведке. Вот и вся доблесть...
Мужской Взгляд
Это Россия глазами иностранцев: по улицам гуляют медведи
264733601
Продай комп с которого пишешь и купи поесть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний