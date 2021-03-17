Пресс-служба УМВД Росси по ХМАО-Югре
Годовалую медведицу, устроившую переполох на улицах Нижневартовска, временно вернули в тот же вольер, который не удержал её утром 17 марта. Для неё и матери продолжают искать передержку.
Как сообщает УМВД России по ХМАО-Югре, звонками с рассказами о бегающем по городу медведе жители Нижневартовска обрывали телефон дежурной части утром в среду. Экипажи наружных служб полиции выдвинулись на улицу Авиаторов, оцепили территорию и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей.
Горожане, в отличие от медведицы, не пострадали. Она носилась по городу, не понимая, что происходит, гоняла прохожих и собак и попала под автобус.
Оказалось, что медведица приручена. Вместе с матерью она обитала в вольере на территории гостиничного комплекса. Хозяин заинтересованности в дальнейшей судьбе зверя не высказал. В отношении него проводится проверка.
«Правоохранители оказали специалистам помощь в транспортировке медведя к вольеру, где он будет содержаться в ближайшее время», — рассказали в УМВД. Зоозащитники сообщили, что медведицу вернули в прежнюю клетку по договору на временное содержание. Теперь более безопасное место ищут уже для двух животных. В паблике «Фонд помощи бездомным животным ЧиЖ» пишут, что пристроить их в заповедник не удалось — там отказали, поскольку медведи ручные и не смогут адаптироваться, пока еда под снегом.
Глава Нижневартовска Василий Тихонов пообещал, что мишкам найдут «достойное место обитания».