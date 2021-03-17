В Петербурге средняя сумма взятки выросла почти до трёхсот тысяч рублей

За год в Северной столице было выявлено почти 500 коррупционных преступлений. Половина из них касается взяток.



Цифры привел заместитель начальника ГУ МВД региона Дмитрий Баранов 17 марта, отчитываясь перед Законодательным собранием. За год зарегистрировано 254 дела по взяткам. Баранов привел среднюю сумму — 287 тысяч рублей против 174 тысяч в 2019 году. По его словам, за год она выросла, а это значит, что брать взятки стало сложнее.

Ранее замначальника объяснил, за счет чего в городе количество преступлений выросло на 26%. В основном это мошенничества в IT-сфере.