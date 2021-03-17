Военную улицу в Петербурге попросили переименовать в Мирную. На ней много лет не убирают ямы

Жители ЖК «Царская столица», расположенного у Московского вокзала, попросили петербургскую топонимическую комиссию переименовать Военную улицу в Мирную. Местные жалуются на ямы, которые не один год не могут ликвидировать.



Обращение в комиссию 16 марта направил муниципальный депутат МО «Лиговка-Ямская» Михаил Шабалкин. «В связи с обращениями жителей округа, а также сугубо мирным характером данного места прошу топонимическую комиссию рассмотреть вопрос об изменении наименования улицы с Военной на Мирную», — говорится в тексте.