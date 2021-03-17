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Военную улицу в Петербурге попросили переименовать в Мирную. На ней много лет не убирают ямы

Жители ЖК «Царская столица», расположенного у Московского вокзала, попросили петербургскую топонимическую комиссию переименовать Военную улицу в Мирную. Местные жалуются на ямы, которые не один год не могут ликвидировать.

Обращение в комиссию 16 марта направил муниципальный депутат МО «Лиговка-Ямская» Михаил Шабалкин. «В связи с обращениями жителей округа, а также сугубо мирным характером данного места прошу топонимическую комиссию рассмотреть вопрос об изменении наименования улицы с Военной на Мирную», — говорится в тексте.

Военная улица — единственный выезд из подземных паркингов домов ЖК первой очереди. Как ранее подробно рассказывала «Фонтанка», ремонтировать проезд между домами и железнодорожными путями у Смольного и муниципалов нет юридических оснований. Кусок проблемной дороги пролегает по части большого земельного участка, на котором расположены пути Октябрьской железной дороги и Московский вокзал. Она принадлежит Российской Федерации и сдана в аренду РЖД. Ответственность за ремонт на себя не стал брать ни застройщик, ни железнодорожники — РЖД считает, что дорога на их территории появилась несанкционированным образом.

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Комментарии (3)

264541151
Если не получится в Мирную, тогда давайте рассмотрим варианты: Военно-Морская, Танковая, Полигонная, Глубинная, Непредвещающая...
Бывал на этой улице, по сравнению с ней трагическая Ситцевая просто хайвэй
coronel
Верните Офицерскую!
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