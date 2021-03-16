Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию AstraZeneca

Власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в рамках прививочных кампаний своих стран. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства 16 марта.



Приостановку применения этого препарата в некоторых европейских странах в ходе телефонного разговора обсудили премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.