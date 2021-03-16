Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию AstraZeneca

Власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в рамках прививочных кампаний своих стран. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства 16 марта.
Приостановку применения этого препарата в некоторых европейских странах в ходе телефонного разговора обсудили премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.
Заявление EMA о том, что пока нет доказательств того, что к образованию тромбов у некоторых пациентов, привитых AstraZeneca, привела именно вакцина, в итальянском правительстве назвали обнадеживающим. В случае, если европейский регулятор вынесет положительный вердикт, Рим и Париж готовы «незамедлительно вернуться к его использованию».
Накануне стало известно, что в Норвегии после прививки AstraZeneca умер медик. Власти страны приостановили её использование в рамках вакцинации. По данным немецких экспертов, с препаратом британско-шведской компании может быть связан рост числа редкого вида тромбоза мозговых вен. При этом EMA ранее заявило, что преимущества этой вакцины выше связанных с ней рисков. По данным агентства, из 5 млн привившихся у 30 были выявлены случаи тромбоэмболии.
К настоящему моменту вакцинацию препаратом приостановили Германия, Испания, Италия, Австрия, Эстония, Дания, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Люксембург, Ирландия, Исландия, Словения, Индонезия, Республика Конго и другие страны.