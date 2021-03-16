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Власти Петербурга заявили о высоком уровне коронавирусной угрозы: новых случаев коронавируса больше на 243%

Количество новых случаев коронавируса 16 марта, по сравнению с прошлой неделей, выросло на 243%, а госпитализазций — на 32%. Прошлый вторник был постпраздничным, поэтому оснований для паники в Смольном не видят. Но уровень угрозы высокий.

«Количество зарегистрированных новых случаев COVID-19, как и число госпитализаций за прошедшие сутки не превышают средних показателей, характерных для будних дней прошедших недель. Количество активно больных продолжает снижаться, что говорит о продолжении тренда на стихание второй волны эпидемии», — заявили 16 марта в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Вместе с тем количество активных больных, новых случаев заболевания и госпитализаций все еще остается высоким.

«Вероятность нового роста заболеваемости также расценивается как высокая. Массовая вакцинация при условии активного участия жителей города позволит справиться с распространением новой коронавирусной инфекции и предотвратить третью волну эпидемии», — заявили в Смольном.

При этом дефицит первых доз вакцины в Петербурге нарастает с каждым днём. Но, по информации Министерства здравоохранения, в ближайшее время ожидаются новые поставки вакцины.

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Комментарии (13)

265083262
Опять начали рисовать цыфырки
265055770
Да нет никакого роста. Посмотрите на график яндекса. Все цифры новых заболевших все в тех же пределах - от 916 до 943 в сутки. За последние сутки скорее даже снижение на 2%. Скорее всего, кто-то там просто забывает периодически учитывать новых, а потом считает их сразу за несколько дней, вот и получает "рост". Не первый раз уже.
Piter Russo
И кто бы мог подумать, и от чего же этот рост? И ведь ни одного инфекциониста у вас толкового нет в штате и вне штата, который бы по распространению респираторных инфекций в весенний период растолковал чиновникам и объяснил сей рост.
А ведь все ожидаемо и прогнозируемо и это еще даже не цветочки...
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