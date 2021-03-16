Власти Петербурга заявили о высоком уровне коронавирусной угрозы: новых случаев коронавируса больше на 243%

Количество новых случаев коронавируса 16 марта, по сравнению с прошлой неделей, выросло на 243%, а госпитализазций — на 32%. Прошлый вторник был постпраздничным, поэтому оснований для паники в Смольном не видят. Но уровень угрозы высокий.



«Количество зарегистрированных новых случаев COVID-19, как и число госпитализаций за прошедшие сутки не превышают средних показателей, характерных для будних дней прошедших недель. Количество активно больных продолжает снижаться, что говорит о продолжении тренда на стихание второй волны эпидемии», — заявили 16 марта в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.