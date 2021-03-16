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Промышленное производство в Петербурге выросло в январе-феврале, а по России в целом упало

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе-феврале 2021 года составил 104,1% к соответствующему периоду 2020 года. Об этом говорится в материалах Петростата.

При этом индекс обрабатывающих производств составил всего 100,5%.

Самый большой рост показало производство лекарств — на 19,6%, выпуск одежды — на 41,5%, металлургическое производство выросло на 6,2%. Выпуск продуктов питания сократился на 5,2%, выпуск автомобилей упал на 2,3%, машин и оборудования — на 9,6%.

Петербургская промышленность чувствует себя лучше, чем в целом по стране. За январь-февраль промпроизводство, по данным Росстата, упало на 2,8% в годовом выражении. Выпуск в обрабатывающих предприятий — на 2,4%.

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Комментарии (2)

korost
А в чем измеряется рост? Если в рублях,а не в единицах, то это с учетом инфляции не рост.
260551481
Сбеглов начал из поддонов изготавливать Армату?!
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