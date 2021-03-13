В Петербурге коронавирус медленно идёт на спад, но за сутки в городе умерло почти 50 человек

Коронавирус в Петербурге медленно сдаёт позиции. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 943 новых заразившихся против 957 днём ранее, следует из данных оперативного штаба от 13 марта.

При этом темпы выздоровления также замедлились: 2 326 человек поправились от коронавируса 12 марта по сравнению с 2 851 выздоровевшем 11 марта. Скончалось 46 человек — столько же, сколько в предыдущий день.

За последние сутки в России выявлено 9 908 новых случаев заражения коронавирусом, 12,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

