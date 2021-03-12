Вакциной от коронавируса укололись 300 тысяч петербуржцев, тяжёлых последствий не зарегистрировано

За весь период в Петербурге вакцинированы почти 300 тысяч человек, из них около 186 тысяч получили оба компонента. Об этом сообщают 12 марта в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.
«После введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений. Риск при вакцинации несопоставимо меньше риска получить осложнения в случае инфицирования вирусом SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе Смольного.
За прошедшие сутки первично привито 5 065 человек, вторично — 8 909.
Несмотря на то, что в некоторых пунктах вакцина закончилась, неизрасходованный остаток в городе, по данным властей, составляет почти 49 тысяч комплектов.
Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что 1,2 млн человек планируется привить к августу, хотя до этого называли июль. Это минимум для создания коллективного иммунитета.