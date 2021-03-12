Вакциной от коронавируса укололись 300 тысяч петербуржцев, тяжёлых последствий не зарегистрировано

За весь период в Петербурге вакцинированы почти 300 тысяч человек, из них около 186 тысяч получили оба компонента. Об этом сообщают 12 марта в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

«После введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений. Риск при вакцинации несопоставимо меньше риска получить осложнения в случае инфицирования вирусом SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе Смольного.



За прошедшие сутки первично привито 5 065 человек, вторично — 8 909.