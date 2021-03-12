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Вакциной от коронавируса укололись 300 тысяч петербуржцев, тяжёлых последствий не зарегистрировано

За весь период в Петербурге вакцинированы почти 300 тысяч человек, из них около 186 тысяч получили оба компонента. Об этом сообщают 12 марта в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

«После введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений. Риск при вакцинации несопоставимо меньше риска получить осложнения в случае инфицирования вирусом SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе Смольного.

За прошедшие сутки первично привито 5 065 человек, вторично — 8 909.

Несмотря на то, что в некоторых пунктах вакцина закончилась, неизрасходованный остаток в городе, по данным властей, составляет почти 49 тысяч комплектов.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что 1,2 млн человек планируется привить к августу, хотя до этого называли июль. Это минимум для создания коллективного иммунитета.

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Комментарии (23)

MarinaTs
И гдейто у нас такой огромный остаток, интересно?? В поликлиниках васильевского острова поголовно людей с вакцинации снимают из-за отсутствия вакцины... но в то же время во всяких там трк вакцину подвозят безостановочно
Nafanka
Двоечники! Всем здоровья! )))
rastaman
Вскрытие покажет.
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