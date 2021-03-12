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Обвиняемый в нападении на петербургский банк Акбарджон арестован на два месяца. Его искренность не растопила сердце судьи

Красногвардейский суд 12 марта на два месяца арестовал Акбарджона Исмоилова, обвиняемого в разбойном нападении на офис банка ВТБ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 24-летний фигурант под стражу не хотел, хоть вину и не отрицал. Он указал, что пошёл на разбой, чтобы вернуть долги. После его задержания большая часть денег была возвращена банку, а значит Акбарджон не стал бы скрываться. Адвокат дополнил, что его подзащитный подсказал органам следствия, куда выбросил игрушечную гранату, а значит оказал содействие в раскрытии преступления.

Напомним, Исмоилов явился в офис ВТБ на Индустриальном проспекте в пятом часу вечера 9 марта. Показав «гранату» через стекло, он приказал сотруднице банка отдать ему деньги. Та передала через лоток для наличных 2 566 000 рублей. После Акбарджон нанял таксиста и уехал в Москву, где начал очень быстро тратить добытое. Покупал смартфоны, брендовую обувь, снял номер в гостинице. Там его и задержали.

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