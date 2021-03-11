Вечером 9 марта мужчина пришёл в офис банка с игрушечной гранатой и пригрозил 33-летней сотруднице. Та испугалась и выгребла из кассы 2,5 млн рублей. С добычей злоумышленник скрылся, но его траекторию вычислили по камерам. Оперативники угрозыска приехали за Акбаржоном в Москву.

Как выяснилось, подозреваемый в разбойном нападении — гражданин одной из стран ближнего зарубежья, подрабатывавший на городской стройке. Молодой человек проживал на съемной квартире на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга и имел вид на жительство. На разбой его толкнули долги, общая сумма которых превысила 200 тысяч рублей.



«Вооружившись игрушечной гранатой, мужчина совершил нападение на офис петербургского банка. После совершенного преступления злоумышленник нанял таксиста и за 22 тысячи рублей добрался до Москвы. По приезде мужчина сразу же избавился от одежды, в которой совершал преступление», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Тратить добытое он начал сразу же. Купил несколько топовых моделей смартфонов, приобрёл брендовые вещи, дал 100 тысяч рублей в долг своему знакомому, снял номер в гостинице. В этом номере его и задержали. В ходе обыска там же были обнаружены оставшиеся денежные средства — 1,8 млн рублей.