У «дома-сауны» на Гончарной ищут нарушения на сетях. В парадной по-прежнему идёт пар

Специалисты приступили к поиску источника горячего пара в парадной дома на Гончарной улице в Петербурге 12 марта 2021 г.



После того, как жители дома 15а на Гончарной улице в Петербурге сообщили о горячем паре, который заполнил пятую парадную, искать его источник принялись специалисты. Ситуация находится на контроле районной администрации, теплоэнергетиков и коммунальщиков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района 12 марта, на территории вблизи многоквартирного здания проходят сети, находящиеся в эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО РЖД (Московский вокзал). Нарушения на этом участке пока что не найдены.