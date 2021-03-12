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У «дома-сауны» на Гончарной ищут нарушения на сетях. В парадной по-прежнему идёт пар

Специалисты приступили к поиску источника горячего пара в парадной дома на Гончарной улице в Петербурге 12 марта 2021 г.

После того, как жители дома 15а на Гончарной улице в Петербурге сообщили о горячем паре, который заполнил пятую парадную, искать его источник принялись специалисты. Ситуация находится на контроле районной администрации, теплоэнергетиков и коммунальщиков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района 12 марта, на территории вблизи многоквартирного здания проходят сети, находящиеся в эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО РЖД (Московский вокзал). Нарушения на этом участке пока что не найдены.

«В целях определения места технологического нарушения проведена шурфовка асфальто-бетонного покрытия над сетями АО «Теплосеть». При вскрытии канала для укладки сетей технологического нарушения на сетях не обнаружено», — сообщили в районной администрации. Эту информацию «Фонтанке» также подтвердили в пресс-службе компании.

Во вторник, 16 марта, запланировано проведение повторного обследования участка специалистами ЖКС № 3, добавили в администрации Центрального района.

О проблеме в доме 15а на Гончарной улице в Петербурга накануне сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий. По его словам, в пятой парадной жилого здания дореволюционной постройки она наблюдается продолжительное время. Источник, возможно, расположен в подвале дома, так как именно оттуда исходит горячий пар. Лифт в подъезде обесточен. Открытые настежь окна и дверь превратили парадную в морозильную камеру — на стенах появилась ледяная корка. Об этом свидетельствуют фотографии, которые обеспокоенный горожанин прислал в редакцию издания.

© Фонтанка.Ру

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