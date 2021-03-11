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РБК: В России из-за пандемии коронавируса снизилась ожидаемая продолжительность жизни

На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году. Это следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, пишет 11 марта РБК со ссылкой на два источника в правительстве.

В марте 2020 года Росстат опубликовал демографический прогноз, который еще не учитывал влияние пандемии COVID-19, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни должна была увеличиться в 2020 году почти до 73,9 года. Однако новые данные Росстата говорят, что пандемия повлияла на то, что продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана.

Ближайшие пять лет Россия продолжит терять население, следует из проекта плана правительства. На этот показатель влияет как естественная убыль населения, так и миграционные процессы. По предварительной оценке, в 2020 году убыль населения составит 583,4 тыс. человек.

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Комментарии (4)

Коронокомиссар
На 5 лет можно выход на пенсию повысить еще. Согласно отчету.
Porthiriy
не может быть! Нация такая живучая...была.. что делать?! - а с учетом сокращения потребления в текущем марте 2021-го , как Правительство задумывается о росте рождаемости? Неужели пиковое количество разводов за прошлый год не шокировало Институты РФ? И как теперь нам быть и чего ожидать к концу 2021-го ? Неужели будут выявлены последствия похожие на итоги ведения войны?
265015791
>Ближайшие пять лет Россия продолжит терять население, следует из проекта плана правительства.
Федеральный СПбГУ о своём вкладе в потери населения России предпочитает молчать.
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