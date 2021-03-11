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В Петербурге за сутки более 350 человек увезли в больницы с коронавирусом

Госпитализация пациентов с коронавирусом начала расти в Петербурге, в то время как другие показатели отражают спад, заявили в Смольном.

«На фоне снижения распространения новой коронавирусной инфекции за сутки на 5,71 % выросла госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями по сравнению с данными прошлого четверга (с 333 до 352), — сообщили 11 марта в межведомственном совете по противодействию COVID-19. — Количество активно больных, новых случаев COVID-19 и суточных госпитализаций остается высоким. Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Ключевой противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения».

За все время прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 294 тыс. человек. Из них 176 тыс. — двумя компонентами. За прошедшие сутки первично привито всего 5 851 человек, вторично — 9 683. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348,5 тыс. комплектов. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 53,8 тыс. комплектов. В прививочных пунктах как минимум трех районов уже нет первых доз.

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