Смольный выделил 2 миллиарда на строительство жилого комплекса в Парголово для «очередников»

Жилой комплекс на участке № 6 по улице Вологдина площадью почти 45 тыс. кв. м будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов, оснащенных лифтами. Подрядчику нужно будет построить внутриквартальные инженерные сети, во фронт работ входят озеленение, устройство детских и спортивных площадок, пространств для отдыха, а также дорог, тротуаров, парковки, велопарковки и контейнерных площадок. Дома должны построить до 30 декабря 2022 года, участок и ограждения подрядчик по плану получит в апреле 2021.

Здания возводят в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Приобрести квартиры в нем смогут городские «очередники» возрастом до 35 лет на особых условиях — в беспроцентную рассрочку на 10 лет. В Смольном ранее сообщали, что проект ЖК стал призером международного конкурса в области архитектуры и урбанистики «Евразийская премия» (Eurasian Prize).



Для расселения молодых «очередников» в Петербурге также реконструируют аварийные дома-памятники. В феврале «Фонтанка» побывала в одном из них — в Кондратьевском жилмассиве скоро впервые появятся ванные, а фасадам вернут историческую окраску.

