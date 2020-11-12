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12.11.2020 19:19
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Проект жилого комплекса в Петербурге стал лауреатом международного конкурса урбанистики. Его строят для молодых семей

Проект жилого малоэтажного комплекса, который собираются построить в Парголово, в Выборгском районе Петербурга, стал призером международного конкурса в области архитектуры и урбанистики «Евразийская премия» (Eurasian Prize). Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Комплекс построят в рамках программы «Молодежи — доступное жилье», победил он в номинации «Комфортная жилая среда» (Сomfortable residential environment). Проекты оценивали ведущие архитекторы и дизайнеры из нескольких десятков стран.

«Получение высокой профессиональной оценки от международного сообщества архитекторов и урбанистов подтверждает, что работа над городскими инициативами в рамках социально ориентированных жилищных программ проводится с учетом современных требований и архитектурных трендов. Это значит, что построенные в течение 2 лет дома, будут не только уютным и комфортным, но и эстетически привлекательным — под стать архитектуре нашего города», — заявил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Жилой комплекс площадью почти 45 тыс. кв. м будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов. Приобрести квартиры в нем смогут городские «очередники» возрастом до 35 лет на особых условиях — в беспроцентную рассрочку на 10 лет. При этом проект предусматривает и развитие всей территории вокруг комплекса — в микрорайоне должны появиться объекты спортивно-развлекательного характера и социальной инфраструктуры.

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