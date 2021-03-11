Петербург занял первое место по качеству образования в рейтинге Рособрнадзора

Петербург занял первое место среди регионов по качеству образования. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора 11 марта.
Петербург заработал 92,1 балла. Особенно высоко эксперты оценили уровень оснащения школ компьютерами, количество поступающих в городские вузы и колледжи выпускников, эффективность организации ЕГЭ.
На втором месте после Петербурга с небольшим отставанием следует Москва, получившая 92 балла. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область с оценкой 77,1 балла.
Представленные результаты характеризуют региональные системы образования по трем направлениям: обучение в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов. Эксперты учитывали результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. О том, что последние превратились в механическое тестирование, писала «Фонтанка».
Также составители рейтинга оценивали оснащение школ компьютерами и лабораторным оборудованием, управленческие решения в системе образования в регионах.
«Рейтинг будет регулярно обновляться не менее двух раз в год, так что все желающие смогут не только составить представление о текущей ситуации в системах образования регионов, но и отслеживать ее динамику. Систему показателей, используемых для составления рейтинга, планируется в дальнейшем расширить», — отметили в Рособрнадзоре.