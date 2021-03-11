Следственный комитет работает на месте гибели двоих петербуржцев. Под подозрением «акционная водка»

Следственный комитет днём 11 марта работает в доме № 20 по улице Турку в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах.



По информации собеседника, в квартире в четверг были обнаружены два трупа. Умершие приходились друг другу родственниками, это 58-летний тесть и 33-летний зять. На телах внешних признаков смерти не обнаружено. Зато рядом нашлась бутылка с приклеенной маркой, на которой написано не «акцизная», а «акционная». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что мужчины, по предварительным данным, пили с 8 марта.