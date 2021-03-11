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Министр культуры Крыма объяснила, почему выматерилась в прямом эфире

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, почему нецензурно выругалась на правительственном совещании 11 марта.

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались “непарламентские” выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», – заявила Новосельская телеканалу «Крым 24».

Напомним, утром 11 марта на совещании по строительной отрасли, которое транслировалось в прямом эфире, Новосельская прервала речь главы Крыма Сергея Аксенова словами: «<...> (нецензурное выражение. — Прим. ред.) Поставили как обезьяне!» Аксенов потребовал провести в отношении министра культуры служебную проверку.

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Комментарии (14)

baddancer
Министру культуры Крыма предложили работу в МИД

«Нам в МИДе как раз таких людей со знанием крепкого словца не хватает», - отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.
eretic
Реальные плоды продвижения феминизма налицо. Аксенову и размышлять нечего - эта КУЛЬТУРНАЯ опозорила свой регион на всю страну. Немедленное расторжение контракта! А свои извинения она может послать туда, куда послала своих слушателей. Пьяный бомж не позволит себе такое в общественном месте
leningrad45
Перепутала министерство с прачечной.
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