Министр культуры Крыма объяснила, почему выматерилась в прямом эфире

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, почему нецензурно выругалась на правительственном совещании 11 марта.



«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались “непарламентские” выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», – заявила Новосельская телеканалу «Крым 24».



Напомним, утром 11 марта на совещании по строительной отрасли, которое транслировалось в прямом эфире, Новосельская прервала речь главы Крыма Сергея Аксенова словами: «<...> (нецензурное выражение. — Прим. ред.) Поставили как обезьяне!» Аксенов потребовал провести в отношении министра культуры служебную проверку.

