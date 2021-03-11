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Путину предложили резко снизить риски крупных инвесторов за счет нового налогового маневра

Крупный бизнес предложил президенту России новый налоговый маневр. С инициативой повысить инвестиционную привлекательность российских регионов на совещании с Владимиром Путиным выступил 11 марта глава корпорации AEON Роман Троценко.

Суть предложения Троценко — дать региональным властям возможность заменять налог на имущество (как правило, 2,2%) повышенным на 2 процентных пункта (то есть в основном до 22%) налогом на прибыль. Также в обмен на такое увеличение налога на прибыль бизнесмен предлагает полностью вывести из облагаемой базы ту часть прибыли, которая будет направляться на инвестиции в производство и модернизацию.

Такую инициативу резко раскритиковали министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин. Ведь налог на имущество — стабильный и не зависит от превратностей рынка. А налог на прибыль крайне трудно прогнозировать, так как он полностью зависит от конъюнктуры рынка.

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Комментарии (6)

Хороший Плохой
Опять все подорожает
RemyMartin
В довесок к вынужденной коррупции это будет фееричное по своим масштабам действо.
Nurofen
Ну как-то надо налоги за дворец не платить, а тут выход не дворец, а апартаменты, не налог на недвижимость, а налог на прибыль. А прибыль 3 копейки.
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