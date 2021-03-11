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На реставрацию южного фасада Казанского собора в Петербурге выделили почти 40 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» объявила конкурс на реставрацию южного фасада Казанского собора. Информация 11 марта опубликована на портале госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 8 апреля. Начальная стоимость работ — 37,3 млн рублей. Их необходимо выполнить до 10 ноября 2021 года. Согласно сметам, подрядчик, в частности, займется воссозданием резьбы по камню, восстановлением оконных и дверных конструкций.

Напомним, реставрация восточного фасада Казанского собора в Петербурге завершилась в ноябре 2019 года, финансирование тогда составило 60,5 млн рублей.

О том, какие памятники отреставрируют в Петербурге в 2021 году, читайте в материале «Фонтанки».

Казанский кафедральный собор возвели в 1801–1811 годах по проекту архитектора Андрея Воронихина. После войны 1812 года здание приобрело значение памятника воинской славы. До конца 1829 года шли отделочные работы собора, которыми руководил Огюст Монферран. В советское время здесь размещался музей истории религии и атеизма. В мае 1991 года в соборе возобновились богослужения.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Почему на деньги атеистов должны ремонтировать фасад прихватизированного гундяевыми ларька по продаже свечек?
Сергей Соколов
Его же вроде РПЦ передали?
Они не хотят оплатить работы?
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