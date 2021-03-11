На реставрацию южного фасада Казанского собора в Петербурге выделили почти 40 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» объявила конкурс на реставрацию южного фасада Казанского собора. Информация 11 марта опубликована на портале госзакупок.



Заявки на конкурс принимаются до 8 апреля. Начальная стоимость работ — 37,3 млн рублей. Их необходимо выполнить до 10 ноября 2021 года. Согласно сметам, подрядчик, в частности, займется воссозданием резьбы по камню, восстановлением оконных и дверных конструкций.



Напомним, реставрация восточного фасада Казанского собора в Петербурге завершилась в ноябре 2019 года, финансирование тогда составило 60,5 млн рублей.

