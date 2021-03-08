FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Рекорд всех времён» установил аукцион в США. Карточку с Коби Брайантом продали почти за 1,8 млн долларов

Коллекционную карточку с изображением погибшего в 2020 году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта продали с аукциона в США за 1 795 800 долларов. Об этом в ночь на 8 марта сообщили в аукционном доме Goldin Auctions.

«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — $1 795 800», — подчеркивается в сообщении. Кто стал покупателем, не говорится. Reuters отмечает, что эта карточка — одна из двух в мире, сохранившихся в идеальном состоянии.

«Тот факт, что финальная цена составила $1 млн 795 тыс., абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любим по всему миру», — заявил основатель Goldin Auctions Кен Голдин.

Коби Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известным, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он — пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году. Он погиб вместе со своей дочерью Джиной при крушении вертолета в январе 2020-го.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний