Коллекционную карточку с изображением погибшего в 2020 году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта продали с аукциона в США за 1 795 800 долларов. Об этом в ночь на 8 марта сообщили в аукционном доме Goldin Auctions.



«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — $1 795 800», — подчеркивается в сообщении. Кто стал покупателем, не говорится. Reuters отмечает, что эта карточка — одна из двух в мире, сохранившихся в идеальном состоянии.