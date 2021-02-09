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Официальной причиной крушения вертолёта Коби Брайанта названа дезориентация пилота в облаках

Причиной крушения вертолета, на котором летели баскетболист Коби Брайант, его дочь и еще семь человек, названа дезориентация пилота в пространстве. Об этом со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Роберта Сумвальта 9 февраля сообщает Associated Press.

Предполагается, что пилот Ара Забоян, управлявший вертолётом, потерял ориентацию задолго до катастрофы. Он должен был видеть, куда движется, и избегать облаков, пролёт сквозь которые является нарушением государственных стандартов. Вертолёт врезался в холмы. Чёрный ящик в этой модели не предусмотрен. Эксперты, изучив обломки двигателя и винтов, сделали вывод, что «катастрофической механической поломки» не было. Пилот, как показала судмедэкспертиза, не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

Крушение, в котором погибли 9 человек, произошло 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известным, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он — пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

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Комментарии (3)

Жидослав Грызлов
Тут на такси страшно, когда Ара за рулем, а уж на вертолете с таким пилотом...
Bobr Dobr
Там был Novichok, новичковые облака от которых вертолет издох.
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