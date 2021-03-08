«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — всё это нелёгкий каждодневный труд», — отметил в поздравлении глава государства.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением в честь Международного женского дня. Видео и текст 8 марта опубликовали на официальном сайте Кремля.

Как и в прошлогоднем обращении, Владимир Путин восхитился способностью российских женщин «каким-то непостижимым образом везде и всё» успевать.



«Достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества», — сказал президент.



Он отдельно поздравил женщин — медицинских работников и выразил им благодарность за труд в условиях пандемии коронавируса.



Российским дамам президент пожелал здоровья, успехов во всём, взаимопонимания с теми, кто дорог, как можно больше поводов для улыбок и радости.

