FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Вы каким-то непостижимым образом везде и всё успеваете». Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением в честь Международного женского дня. Видео и текст 8 марта опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — всё это нелёгкий каждодневный труд», — отметил в поздравлении глава государства.

пресс-служба президента России

Как и в прошлогоднем обращении, Владимир Путин восхитился способностью российских женщин «каким-то непостижимым образом везде и всё» успевать.

«Достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества», — сказал президент.

Он отдельно поздравил женщин — медицинских работников и выразил им благодарность за труд в условиях пандемии коронавируса.

Российским дамам президент пожелал здоровья, успехов во всём, взаимопонимания с теми, кто дорог, как можно больше поводов для улыбок и радости.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlexOzz
Их успеянию можно позавидовать. Из известных особ я смог сразу вспомнить фамилии Кабаева и Кривоногих. Они должны быть примером для всех женщин! С праздником всех дам!
265055802
У меня у одной такое ощущение что он перепутал Женский день с Днём матери?
altnec
Сколько им пенсионный возраст ни повышай, а они всё равно везде успевают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний