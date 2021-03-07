В Подмосковье по подозрению в убийстве женщины и троих детей задержан родственник. Агрессор несговорчив и ведёт себя неадекватно

Предполагаемый убийца женщины и троих детей задержан в Подмосковье. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области 7 марта.



32-летний задержанный приходится родственником погибших. «Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.



Напомним, что в подмосковном городе Ликино-Дулево 7 марта нашли изрезанные тела 45-летней женщины, 8-летнего школьника и двухлетних близнецов. Возбуждено уголовное дело.

