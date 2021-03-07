Изрезанные тела женщины и троих детей нашли в Подмосковье

Женщину и троих детей нашли убитыми в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области 7 марта.
Неизвестный убил 45-летнюю женщину, 8-летнего школьника и двухлетних близнецов. На телах погибших следователи зафиксировали множественные колото-резаные ранения.
«Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх человек, трое из которых дети. Устанавливаются обстоятельства убийства», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 28 февраля в коттедже под Нижним Новгородом также нашли убитую семью из четырёх человек. По подозрению в совершении преступления задержали наёмного рабочего.